L’appello della Pro loco di Gaggiano contro i furti ed i danneggiamenti ai danni delle installazioni natalizie che stanno abbellendo il paese.

Gaggiano, l’appello Pro loco: “Non rubateci il Natale”

"Un Angolo di Natale da non rubare:" questo l'appello diffuso anche sui social dalla Pro loco di Gaggiano, impegnata in questi giorni a coordinare le attività e le iniziative che stanno abbellendo il paese in vista del 25 dicembre. Peccato che, a quanto pare, qualcuno stia cercando di vanificare gli sforzi deturpando o peggio ancora rubando parti delle installazioni che sono state collocate in varie parti di Gaggiano. Da qui il messaggio della Pro loco: "Capiamo che alcune installazioni sono vere e proprie opere d'arte, ma sono anche frutto di passione, tempo ed energie e, per questo, rubare delle parti o deturparle non ha senso. Vi invitiamo a rispettare l'impegno dei cittadini di Gaggiano e ad aiutarci a trasformare il nostro paese in un posto di cui andare orgogliosi".