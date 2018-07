E’ possibile stabilire quale sia la zona della Lombardia più forte su Instagram? Secondo la pagina “Orgoglio Lombardo” sì e ha lanciato una singolare iniziativa intitolata Game of Lombardy.

Game of Lombardy

Sulla falsa riga del popolare telefilm Game of Thrones, la nostra regione è stata divisa in 16 case chiamate a sfidarsi in scontri diretti che stabiliranno il vincitore a colpi di click. Il torneo è partito oggi, le prime a sfidarsi sono state Milano e Lecco. La provincia di Sondrio è stata rinominata House of Sundri – Mountain’s Keepers, i custodi delle montagne.

Sfida a colpi di click

Il campo di battaglia sono i sondaggi effettuati tramite le storie di Instagram. Vince chi ottiene più preferenze. Domani sarà la volta del duello tra Bassa Bresciana e Bassa Bergamasca, poi martedì 24 luglio toccherà alla Valtellina sfidare la Valcamonica, e così via fino a esaurire gli ottavi per poi definire i quarti, le semi finali e la finale che stabilirà la più forte sui social meritevole della corona ferrea.