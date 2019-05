Gara Nazionale Robocup 2019: vittoria per la squadra Tecno Team dell’Istituto Comprensivo di Castellanza

La squadra Tecno Team dell’Istituto Comprensivo di Castellanza che, sotto la guida della prof.ssa Emanuela Da Ronch, è risultata vincitrice della Gara Nazionale Robocup a San Giovanni Valdarno lo scorso 13 aprile, è stata festeggiata in Municipio nella Sala Colonne dall’Amministrazione Comunale di Castellanza la sera del 28 maggio. Il Sindaco, Mirella Cerini, si è complimentato per l’ottimo risultato raggiunto, motivo di orgoglio sia per la scuola che per la Città. Alla presenza dei genitori e della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo sono stati consegnati come premio dei libri aventi per tema la robotica con le sue applicazioni attuali e i possibili sviluppi futuri. Prossimo ambizioso obiettivo della squadra, alla quale rivolgiamo i migliori auguri, è la partecipazione alla Finale Mondiale a Sidney in programma dal 3 al 7 luglio.

