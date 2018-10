Gasolio e benzina confiscati dalla Guardia di Finanza Gaggiolo, su disposizione del Tribunale di Varese e devoluti alla ONLUS “SOSO Malnate”.

Si tratta di 5000 litri di carburante sequestrato dalle Fiamme Gialle in due distinte operazioni, eseguite nel 2013 e 2014, a contrasto delle frodi nel settore delle accise. A seguito della sentenza di condanna delle due persone indagate, l’Autorità Giudiziaria ha ordinato la confisca dei carburanti e ne ha ora disposto la devoluzione alla “S.O.S. Malnate”. La Guardia di Finanza ha da sempre dimostrato sensibilità verso il sociale: la presente “donazione” arriva dopo altre devoluzioni avvenute nel corrente anno a favore di tre ONLUS della Valceresio, di capi di abbigliamento e generi alimentari, oggetto di confisca, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e preliminare verifica della possibilità di destinare al consumo la merce.

“Siamo molto contenti per questa donazione che ci aiuterà nella nostra missione: effettuiamo oltre 6000 servizi l’anno con ambulanze e mezzi speciali per trasportare malati e feriti presso i centri di cura e di riabilitazione. Ovviamente prima di utilizzare i carburanti effettueremo le dovute verifiche tecniche. Ringraziamo il Tribunale di Varese e la Guardia di Finanza per questo importante contributo” commenta Massimo Desiante, Presidente di “S.O.S. MALNATE ONLUS.