Gattile di Rho bruciato: L’associazione Gatti del Borgo attiva un canale diretto. A riportare la notizie è NovareOggi.it

“Il dramma di Rho. Secondo gli ultimi accertamenti dei Vigili del fuoco di Milano – spiegano in un comunicato stampa – le cause dell’incendio che ha distrutto il gattile di Rho e ucciso tra atroci sofferenze oltre 100 mici sarebbero accidentali, ma sono comunque ancora in corso altre indagini per determinare che cosa abbia generato le fiamme. La struttura di via Turati 22, oltre a 100 gatti stanziali, ospitava un numero imprecisato di altri felini e alcuni cani, che sono scampati alle fiamme. Un dramma per quella vasta fetta di popolazione italiana, e quindi anche novarese, che fa del gatto più che un animale domestico: un figlio, un fratello, un compagno di vita nel pieno rispetto della dignità di animale. Senza antropomorfizzazione. In piena sintonia. I video e le immagini del rogo hanno scosso le coscienza di questa vasta fetta di popolazione e le donazioni non si sono fatte attendere, le adozioni dei mici sopravvissuti stanno andando bene, ma il frenetico mondo dell’informazione sta già spegnendo i riflettori sull’incidente della notte del 27 settembre.