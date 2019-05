George Clooney e la moglie Amal vi invitano a cena a Villa Oleandra, a Laglio, per beneficenza. Il notissimo attore, come riporta giornareldiComo.it ha lanciato l’iniziativa sulla piattaforma Omaze.

George Clooney e la moglie vi invitano a cena a sul Lago di Como per beneficenza

“Ciao, sono George Clooney e sono qui per invitarvi sul lago di Como con me e mia moglie Amal”. L’invito è per due persone e permetterà ai fortunati sorteggiati di cenare con la nota coppia di Hollywood ammirando il panorama del lago di Como. Per chi arriva da lontano volo e hotel per il pernottamento sono inclusi. Ci sarà occasione per fare foto insieme all’attore e a sua moglie e perfino per fare qualche assaggio di prodotti tipici italiani: Prosecco, salumi e formaggi.

L’invito a cena è messo in palio per sostenere la raccolta fondi della Clooney Foundation for Justice, attraverso la quale la coppia porta avanti la propria battaglia per la tutela dei diritti umani in tutto il mondo.

Foto e video Omaze

Scopri qui tutti i particolari e come partecipare