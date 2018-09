Ieri Giacomo Poretti è stato avvistato in un bar di Concorezzo. Il noto attore comico, famoso per aver calcato il palco di molti teatri e per essere stato molti anni in tv insieme ad Aldo e Giovanni, era in Brianza per vedere il teatro dove il 28 settembre prossimo terrà un’anteprima nazionale mentre si prepara ad intraprendere un nuovo progetto televisivo dedicato ai senza tetto sul canale Tv2000.

Il legnanese Giacomo Poretti in Brianza

Ha voluto vedere il cineteatro San Luigi dove il prossimo 28 settembre terrà un’anteprima nazionale del monologo da lui scritto e interpretato “Fare un’anima”. Un monologo decisamente diverso dal suo genere, a cui siamo stati abituati per anni. Uno show che raccoglie divagazioni e provocazioni su – come lui stesso dice – “un organo che i moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da millenni gli uomini di ogni latitudine hanno parlato. Ovvero quando si sviluppa l’anima in un essere vivente? Esiste realmente o è solo una chimera, un desiderio? Cosa ce ne facciamo?”.

Ruolo “da solista” in tv come conduttore

Poretti intanto è pronto per la conduzione di un programma dedicato ai senza tetto e in onda su Tv2000, il canale della Conferenza Episcopale Italiana. La trasmissione si intitolerà “Scarp’ de tenis – Incontri sulla strada” e parlerà della vita delle persone senza fissa dimora, concentrandosi sui dormitori e le mense ma anche sulle tante iniziative di solidarietà.

Ma il trio? Nessuno scioglimento, tranquilli: dopo i progetti personali (anche Aldo Baglio ha fatto un film da solo) il trio si riunirà nel 2019 per girare un nuovo film.