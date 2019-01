Il giallo Vincenziana di Magenta raccontato nelle pagine si Settegiorni questa settimana. Voci di corridoio parlano di chiusura a fine gennaio

Giallo Vincenziana: per ora nessuna conferma, ma neanche smentite..

Chiusura a fine gennaio per la Vincenziana di Magenta? Come spiegato nel numero di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola da venerdì 4 gennaio, alcuni dei ragazzi ospiti della struttura riferiscono di avere ricevuto comunicazione in merito durante un incontro. Settegiorni ha interrogato la Coop Intrecci e i membri della Giunta in merito alla questione. Sulla vicenda ancora non c’è chiarezza, ma per ora nessuno ha smentito la notizia