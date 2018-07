Donnarumma diplomato tecnico-economico.

Gianluigi Donnarumma si è finalmente diplomato ragioniere

Il portiere diciannovenne del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha superato l’esame di Stato all’Istituto Fermi di Castellanza con il voto di 70 centesimi. E’ quindi ufficialmente diplomatico tecnico-economico. Una folla di giornalisti e tifosi ha aspettato all’uscita della scuola il campione rossonero ogni giorno per tutta la durata degli esami ma nonostante questo il giovane è rimasto con i piedi per terra impegnandosi a inseguire il diploma.

La prova di maturità

I test preliminari per i privatisti sono iniziati a maggio ma l’Istituto Fermi ha tenuto segreto fino all’ultimo la presenza del portiere nella loro scuola. La notizia, infatti, è diventata pubblica nel momento in cui il portiere si è presentato sui banchi per gli scritti. Da li la news è dilagata. Per la prova di italiano ha scelto l’analisi del testo tratto da “I giardini dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani. La tesina presentata all’orale vestiva sui bilanci e gli aspetti economici delle società calcistiche.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE