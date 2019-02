Oggi, giovedì 28 febbraio, è la “Giornata delle Malattie Rare” è l’appuntamento mondiale più importante per tutti i malati rari, per i loro familiari, e per gli operatori medici e sociali del settore.

Giornata delle malattie rare: I ClanDestini tornano al Galleria

La compagnia amatoriale ClanDestini torna al Teatro Galleria con «Spettacolo spettacolare», musical ispirato al film di Baz Luhrmann «Moulin Rouge». Per informazioni sull’acquisto dei biglietti e sui costi è possibile contattare il 345.7682225 oppure scrivere un’email a info@clan-destini.com o a mara.tam@gmail.com.

«Uno spettacolo difficile – spiegano i ClanDestini sul proprio sito internet -, che ha richiesto due anni di preparazione a partire dal 2010. Ma anche una sfida vinta in pieno: al debutto, nell’ottobre 2012, il Galleria era pressoché al completo e lo spettacolo ha avuto un enorme successo. È piaciuto tanto, ha emozionato, la storia è stata coinvolgente, la scenografia e i costumi strepitosi!».

I ClanDestini

Come sempre, i ClanDestini cercano di regalare un sorriso: questa volta «Spettacolo spettacolare» andrà in scena per aiutare l’Aisphem (Associazione italiana sindrome di Phelan-McDermid), collegata anche a Theleton, realtà che dal 1990 raccoglie fondi per investirli nella ricerca. Assistere allo spettacolo di sabato 2 marzo (alle 21) o domenica 3 marzo (alle 16) significa quindi aiutare anche il piccolo legnanese Daniele Polignone, 9 anni, affetto da Pms.

