Successo nonostante il maltempo per la Giornata Ecologica a Venegono Superiore.

Giornata Ecologica, 150 al Pratone

In 150 tra volontari, scout, studenti e famiglie domenica hanno risposto all’appello del Comune partecipando alla Giornata Ecologica. Iniziativa che, dopo diverse edizioni deludenti e poco partecipate, ha finalmente registrato un successo nonostante la pioggia. Ritrovo poco dopo le 8 e divisione in gruppi che, accompagnati dai volontari della Protezione Civile, si sono diretti guanti in mano e sacchi in spalla nelle vie del Pianbosco, intorno alla stazione, in Pianasca, nella zona dell’oratorio, delle scuole e del campo sportivo.

Riempito un cassone della piattaforma

I lavori sono durati tutta la mattina e hanno permesso di raccogliere abbastanza rifiuti da riempire un intero cassone dell’indifferenziato alla piattaforma ecologica, con quasi una decina di viaggi del camioncino del Comune e del furgone della Protezione Civile. “E’ stato trovato di tutto – spiega l’assessore all’Ecologia Fabrizio Passannante – dalle ‘classiche’ bottiglie, lattine e cartacce abbandonate a ruote, copertoni, rottami. All’interno del bosco, dove sono andati gli scout, è stata ritrovata persino una piscina gonfiabile di 3 metri per 4 piena di calcinacci. Sempre nel Pianbosco poi sono state trovate alcune siringhe, prontamente raccolte in sicurezza dai volontari”.

“Grande risposta all’inciviltà”

Un gioco di squadra per la pulizia straordinaria del paese, cui hanno partecipato anche gli amministratori col sindaco Ambrogio Crespi, l’assessore Passannante e alcuni consiglieri della maggioranza. “Ci ha fatto piacere vedere tanti ragazzi e studenti delle elementari e delle medie insieme ai loro genitori – hanno commentato sindaco e assessore – è stato un importante gesto d’amore per il paese. I ringraziamenti sono tanti: prima di tutto a chi ha partecipato, alla dipendente Mara Nedrotti presente e cuore dell’organizzazione, ai volontari della Protezione Civile e agli alpini che, a fine lavoro, hanno accolto tutti con un ottimo pranzo”.

