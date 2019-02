Giornata ecologica ad Albairate domenica 10 marzo

Giornata ecologica ad Albairate, appuntamento il 10 marzo: “Ogni cittadino può fare di Albairate un paese migliore e pulito”.

“Ogni cittadino può fare di Albairate un paese migliore e pulito”. È questo lo slogan della tradizionale iniziativa ecologica promossa dal Comune di Albairate, in stretta collaborazione con la Pro Loco, nel segno del “senso civico e della partecipazione”. Il sindaco Giovanni Pioltini invita i cittadini ad aderire numerosi, riflettere insieme e fare la propria parte per rendere il paese più pulito e bello. Domenica 10 marzo dalle 8.30, infatti, si svolgerà l’edizione 2019 della “Giornata Ecologica, il cui scopo è di effettuare con il supporto dei volontari che parteciperanno una pulizia straordinaria del territorio comunale.

Il ritrovo è stato fissato alle ore 8.30, presso il cortile del Municipio (via C. Battisti, 2). I lavori termineranno alle 12.30 e alle 13.00 seguirà una sorpresa culinaria presso il c/o Centro Anziani (via alla Brera) ma soltanto per chi si sarà prenotato. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi in orario e con vestiario idoneo. Il Comune si impegna a fornire sacchi, guanti e attrezzi vari. Per informazioni e adesione contattare l'Ufficio Tecnico comunale (tel. 09491309, E-mail: sportello.utc@comune.albairate.mi.it).