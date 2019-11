Oggi, lunedì 25 novembre, ricorre la Giornata internazionale istituita dall’ONU per contrastare la violenza sulle donne e anche ENGIE ha deciso di dare il suo contributo per agire concretamente contro questo crimine.

ENGIE Italia diventa Insostenibile

ENGIE, impegnata da sempre per un’energia sostenibile, dichiara “insostenibile” questo tema. “Insostenibile” è infatti il claim che accompagna tutte le iniziative nelle quali sono coinvolti oggi i 3600 collaboratori di ENGIE per manifestare il loro impegno per questa giornata. Ogni collaboratore oggi ha trovato sul posto di lavoro, a Milano e Roma, un braccialetto rosso con la scritta ENGIE Italia X Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. All’esterno della sede di Milano e Roma un’installazione con decine di paia di scarpe femminili rosse, simbolo contro il femminicidio. Presso la sede di Milano e Roma oggi i collaboratori parteciperanno a un flash mob con un adesivo rosso incollato sul palmo, per alzare le mani tutti insieme verso il cielo in opposizione simbolica contro la violenza. L’attività verrà filmata e fotografata da un drone.

Un talk nella sede di Milano

Ma le iniziative messe in atto da ENGIE nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non finiscono qui. Nel pomeriggio di oggi si svolgerà un talk nella sede di Milano “In their shoes, Denuncia, Aiuto ed Empowerment per contrastare la violenza sulle donne”.

Un incontro aperto dove donne concretamente attive su questo importante tema si confronteranno con testimonianze, dati e riflessioni. Le ospiti:

Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili – Consiglio Comunale di Milano

Cristina Tagliabue, scrittrice e Co-fondatrice de “Le Contemporanee”

Cecilia Siccardi, Ricercatrice di Diritto

Il talk è moderato da Sarah Maestri, attrice impegnata nel sociale e membro sia del Comitato Strategico del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile in rappresentanza del Miur che della Commissione di beneficenza della Fondazione Cariplo. Sarah Maestri annuncerà il bando nazionale per l’istituzione di un fondo finalizzato a finanziare gli studi dei minori orfani di vittime di femminicidio.

Le parole di Sarah Maestri

“Dal 2018 sono membro del Comitato d’indirizzo strategico del Fondo a contrasto della povertà educativa in rappresentanza del Miur», ha spiegato Maestri, «la cui intenzione è intervenire soprattutto a sostegno degli orfani speciali (ovvero i bambini e gli adolescenti che hanno perso la madre per mano del padre, poi suicidatosi o detenuto in carcere, n.d.r.). Diversi studi dimostrano che le situazioni vissute hanno, sui minori orfani, un impatto psicologico devastante”.

Il commento di Cristina Tagliabue

Durante l’incontro Cristina Tagliabue, scrittrice e Co-fondatrice de “Le Contemporanee” ha commentato:

“Così come gli alberi intrecciando le loro radici danno vita a legami inediti, così le donne, da sempre, costruiscono connessioni sotterranee di cui si nutrono reciprocamente, capaci di giovare a tutte. In modo naturale siamo sempre state le prime a unirci: oggi stiamo imparando anche a raccontare queste reti per fare un ulteriore salto: venire alla luce”.

Il sostegno di ENGIE Italia

ENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi guidata dall’obiettivo di essere leader nella transizione a zero emissioni di CO 2 , ha dato il suo sostegno a questa giornata per rendere consapevoli le persone sull’urgenza di agire, denunciare la violenza contro le donne e costruire altresì una rete di aiuto per le donne che ne sono vittima.