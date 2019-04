Giornata mondiale autismo: ad Arconate, Inveruno, Busto Garolfo e Cogliate le strutture di Fondazione Mantovani-Sodalitas si illuminano di blu.

Giornata mondiale autismo: l’iniziativa

Stasera, martedì 2 aprile 2019, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, anche la RSD Progetto Diamante di Arconate, lo SFA di Inveruno, i Centri Diurni per Disabili di Busto Garolfo e Cogliate gestiti da Fondazione Mantovani e Gruppo Sodalitas, come tanti edifici pubblici e monumenti storici nel mondo, si illumineranno di blu. Una scelta per dimostrare l’attenzione concreta rivolta alle persone affette da una sindrome cresciuta di dieci volte negli ultimi quarant’anni.

Le parole dei coordinatori dei progetti

Dichiarano i coordinatori dei progetti, Gabriella Calloni e Barbara Colombo: “Per noi operatori del Centro Diurno Disabili, della RSD e dei Servizi per la Formazione all’autonomia è diventato di primaria rilevanza affrontare con preparazione ed adeguatezza il tema dell’autismo rispetto a nostri ospiti e residenti. Si è trattato di un’esperienza molto positiva che intendiamo ripetere, ma soprattutto molto utile perché la formazione ci ha permesso di migliorare e rendere maggiormente efficace la progettazione e strutturazione di interventi che mirano a sviluppare le competenze dei nostri ospiti e a migliorare la loro qualità di vita. Il nostro obiettivo specialmente con riferimento ai cosiddetti soggetti autistici è quello di accompagnarli e prepararli ad un percorso di vita che sia il più autonomo possibile”.

Il rapporto Istat

Incerto, ma in continua crescita il numero delle persone affette da autismo. Una ricerca accuratamente condotta fra il 2000 e il 2010 negli USA dimostra che l’autismo raddoppia nel decennio, passando dal 7 al 15 per mille, pari a un bambino ogni 58. L’aumento evidenziato in questi anni suggerisce un miglioramento nel riconoscimento e un migliore accesso ai servizi. In Italia l’ultimo rapporto Istat sull’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado stima gli alunni con disabilità pari al 3,1% degli alunni (86.985 nella scuola primaria e 66.863 nella scuola secondaria di I grado). Di questi il 41,9% nella scuola primaria e il 49,8% nella secondaria di I grado hanno una disabilità intellettiva mentre seguono con il 26% e il 21,4% i disturbi dello sviluppo e del linguaggio.

“La persona con le sue peculiarità è qualcosa di unico”

Concludono Calloni e Colombo: “Per noi di Fondazione Mantovani e Gruppo Sodalitas la persona con le sue peculiarità e i suoi talenti è qualcosa di unico ed irripetibile, come condiviso ed indicato dal nostro Progetto Vita. Ed è con questo stesso approccio che cerchiamo di creare una cultura diversa che permetta di incrementare attenzione e consapevolezza verso questa condizione che si presenta con molteplici sfumature”.

