Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il messaggio è sempre attuale: #iodicobasta.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative nella Bassa e nel Cremasco. No alla violenza sulle donne: un obiettivo che non dovrebbe durare un giorno solo. Ma il 25 novembre 2019 ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e in tutti i Comuni sono state organizzate iniziative di ampio respiro.

Coop Lombardia lancia: “Insieme contro la violenza”

“Insieme contro la violenza” è la campagna che Coop Lombardia attiva, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, per continuare a tenere alta l’attenzione su un fenomeno purtroppo ancora attuale e drammatico. È da diversi anni che Coop Lombardia vuole essere al fianco delle donne, con azioni concrete e di sensibilizzazione, per dire Basta! alla violenza. Così, dal 19 al 25 novembre 2019, tutti i punti vendita della Lombardiasaranno coinvolti in molteplici attività rivolte alla comunità dei Soci, clienti e in particolare ai collaboratori e alle collaboratrici.

Il progetto di Arcichedonne di Rho

Il gruppo Arcichedonne di Rho per la ricorrenza ha prodotto un breve video spot con l’intento di far emergere tutto quel sistema di violenza nelle vite delle donne, che deriva da una cultura patriarcale di cui la nostra società è impregnata, che spesso non sfocia in una violenza fisica e non lascia lividi sulla pelle. Il progetto quindi, parla di una violenza che spesso non viene neanche considerata tale proprio perchè non visibile, e quindi difficile da riconoscere per questo il video ha la sua particolarità nel comunicare un messaggio diverso da quello che comunemente definiamo violenza sulle donne.

“E’ stato un percorso personale e nello stesso tempo collettivo di riflessione su quali violenze ci colpiscono quotidianamente come donne, e che abbiamo il piacere di farvi conoscere per una eventuale pubblicazione sul settimanale settegiorni nella versione web”.

La mostra: “Com’eri vestita?”

“Com’eri vestita?- Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale”, è la mostra realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua e presentata per la prima volta nel marzo 2018. Quest’anno si terrà a Milano dal 23 al 25 novembre al True Art Gallery di Milano in via Carlo Poma. Questa decima tappa viene realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa True Company e a UNA, Aziende delle Comunicazioni Unite, e con il patrocinio del Comune di Milano. La mostra è organizzata insieme alla Cooperativa Sociale Cerchi d’Acqua, un centro antiviolenza che si è costituito nell’anno 2000 e che si occupa di contrastare la violenza alle donne e delle conseguenze che questa comporta su benessere psicofisico degli attori coinvolti e delle loro relazioni. Cerchi d’Acqua appartiene alla Rete delle Case delle Donne e dei Centri Antiviolenza della Lombardia, opera in tutto l’hinterland milanese ed è socia fondatrice di D.i.Re. (Donne in Rete Contro la Violenza), associazione nazionale dei centri antiviolenza. E’ uno dei centri antiviolenza a cui fanno riferimento le operatrici del numero nazionale contro la violenza 1522 istituito dal Ministero delle Pari Opportunità. Una donna dell’hinterland, in caso di maltrattamento, può rivolgersi a loro.

La proiezione del film “Mustang” a Parabiago

Il 25 novembre l’Assessorato alle Politiche Sociali di Parabiago, Elisa Lonati, promuove la proiezione gratuita del film MUSTANG in programma per sabato 23 novembre alle 21 nella biblioteca Civica di via Brisa.

A riguardo Lonati ha detto: