Il 14 novembre ricorre il World Diabetes Day, Giornata Mondiale del Diabete. Istituita nel 1991, l’iniziativa ha come scopo quello di attrarre l’attenzione su questa malattia. Anche l’ONU ha disegnato il 14 novembre come giornata dedicata al tema del diabete. La data è stata scelta in concomitanza della nascita di Frederick Grant Banting. Il fisiologo canadese, assieme al collega Charles Herbert Best, nel 1991 scoprì l’insulina, limitando la pericolosità del diabete.

Today is World Diabetes Day! Did you know that it is celebrated on November 14 because it marks the birthday of Sir Frederick Banting, who co-discovered insulin in 1921? Almost 100 years since the discovery, insulin remains out of reach for many #WDD2018https://t.co/seJvEFp9xRpic.twitter.com/IxAnoe9W9d

