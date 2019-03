La Patologia Renale Cronica è al sesto posto fra le cause di morte a più rapida crescita ,il numero di persone affette da patologie renali di vario tipo sono, ad oggi, oltre 850 milioni. L’Insufficienza Renale Cronica , nello specifico, è causa di almeno 2,4 milioni di decessi l’anno. L’Insufficienza Renale Acuta , una delle principali cause di insufficienza renale cronica, colpisce oltre 13 milioni di persone a livello globale.

Giornata mondiale del rene

Anche quest’anno, la Giornata Mondiale del Rene intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e sulla necessità di implementare specifiche misure e strategie di prevenzione e trattamento precoce delle patologie renali. La Giornata Mondiale del Rene si svolge ogni anno. In tutto il mondo con l’obiettivo di creare consapevolezza per assumere comportamenti preventivi, agendo sui fattori di rischio e su come vivere con una malattia renale.

Screening nefrologico gratuito a Legnano, Magenta e Cuggiono

Una grande, articolata iniziativa per salvaguardare la salute dei reni di tutti. In occasione della giornata mondiale del rene, che si svolgerà il giorno 14 marzo prossimo, la Nefrologia/Dialisi dell’ASST Ovest Milanese propone lo screening nefrologico gratuito e senza prenotazione attraverso l’accesso diretto , a tutti coloro che si presenteranno dalle 9.30 alle 15.00 presso:

Ospedale di Magenta: Dialisi al 9 piano

Ospedale di Cuggiono: Ambulatorio n.7 presso i Poliambulatori piano terra

Ospedale di Legnano: Dialisi piano terra Area A

Agli utenti verrà somministrato un questionario anamnestico e saranno valutati parametri quali: pressione

arteriosa ed esame urine.

