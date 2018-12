Oggi è la Giornata mondiale del volontariato ricorrenza internazionale celebrata il 5 dicembre di ogni anno ormai dal 1985. Il suo obiettivo è quello di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità delle persone che si mettono a disposizione degli altri in tutto il mondo.

Giornata mondiale del volontariato

Per il 2018 il tema della giornata internazionale del volontariato è “I volontari costruiscono comunità resilienti“:

Quest’anno, si celebra lo sforzo dei volontari nel fortificare l’ambito locale e la resilienza delle comunità nel momento di confrontarsi con i disastri naturali, i problemi economici e i condizionamenti politici.

Fare del bene è sempre cool

Il volontariato non ha età e non ha tempo: mettere a disposizione parte del proprio tempo è possibile, dai ragazzi ai pensionati, e questo vale oggi come valeva qualche anno fa…

Fa tenerezza guardare questo spot degli anni Novanta: una pubblicità progresso davvero vintage, ma che vuol veicolare un messaggio ancora assolutamente attuale: VOLONTARI, SIETE I NOSTRI SUPEREROI!