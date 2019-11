Il Comune di Vengono Inferiore aderisce alla “Giornata Mondiale della Prematurità”.

Giornata Mondiale della Prematurità

Il 17 novembre in più di 60 Paesi nel mondo si celebra questa giornata importante che ha lo scopo di sensibilizzare sulla tematica dei neonati pretermine, situazione che coinvolge ogni anno un decimo delle nascite a livello globale. I neonati prematuri sono piccoli e fragili, sono bambini che cominciano la loro vita in salita perché hanno bisogno di maggiori cure, sostegno e attenzione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) prevede una crescita del numero e della percentuale dei nati pretermine. E se oggi la percentuale media si aggira attorno al 7 per mille nati vivi si prevede una percentuale attorno all’8 per mille per l’anno 2025.

Anche in Italia è stato chiesto alle istituzioni di illuminare alcuni punti strategici del paese: a Venegono sarà illuminata la fontana in piazza delle Associazioni.

