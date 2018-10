Giornata Mondiale della Vista si celebra oggi, giovedì 11 ottobre, saranno 30mila le visite gratuite a disposizione di coloro che non si sono mai sottoposti a un controllo oculistico.

Giornata Mondiale della Vista

In occasione della giornata Mondiale della Vista, la IAPB Italia e la Società Oftalmologica Italiana (SOI), in collaborazione con la Fondazione Insieme per la Vista Onlus, offrono 30.000 visite gratuite a coloro che non si sono mai sottoposti ad una visita oculistica.

Coinvolti gli oculisti

Coinvolti 7000 oculisti italiani, verranno inoltre distribuiti oltre mezzo milione di opuscoli informativi, oltre alla presenza nelle piazze (info: giornatamondialedellavista.it). Non hanno fatto mancare il loro sostegno nemmeno Rai e Mediaset. Nelle maggiori città italiane tanti i convegni e gli eventi organizzati per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

Buone pratiche

E’ importante tutelare la propria vista sin da piccoli, mediante buone pratiche: in cima a tutte quella di recarsi periodicamente dall’oculista. Secondo l’OMS nel mondo ci sono 217 milioni d’ipovedenti e 36 milioni di ciechi (per un totale di 253 milioni di disabili visivi). Ben 1,2 miliardi di persone hanno bisogno d’occhiali e, tra l’altro, la miopia è in forte aumento nel mondo.