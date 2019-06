Lumachiamo a Busto Arsizio domenica dalle 11.30, prima edizione per inaugurare il primo allevamento biologico a ciclo completo di lumache.

Lumachiamo per festeggiare Lumapiù

Cos’è Lumapiù, e com’è fatto un allevamento di lumache? L’allevamento di Busto Arsizio è suddiviso in due zone, una per la riproduzione ed una per l’ingrasso. Ciò consente di selezionare ogni anno i soggetti migliori, che per caratteristiche morfologiche sono più adatti ad essere consumati, che vengono utilizzati per il ciclo riproduttivo e contribuiscono al costante miglioramento genetico della specie. Vengono allevate solo lumache Helix Aspersa, le migliori e più pregiate per il consumo: gli animali sono allevati in campo aperto, senza l’utilizzo di serre, capannoni e sono protetti in recinti all’interno dei quali ogni anno è seminata la vegetazione necessaria alla loro alimentazione. In questo modo le lumache si nutrono sempre con un alimento fresco, naturale (come la bietola da costa) e l’accrescimento è ottimale, garantendo carni più morbide e prelibate rispetto alle lumache raccolte in natura. Questa attività è praticata nel completo rispetto dell’animale, riducendo al minimo l’impiego di tutto ciò che può nuocere alla salute delle chiocciole. Tutte le chiocciole allevate e vendute sono quindi nate, cresciute e si sono riprodotte sempre nello stesso habitat, all’interno della Lumapiù e per questo motivo sono sane, hanno carni compatte, morbide, un sapore raffinato e sono particolarmente indicate per essere trasformate in squisite pietanze. La raccolta delle lumache avviene infine dalla primavera all’autunno, di notte e rigorosamente a mano.

“Sensibilità green vincente”

L’evento inaugurale sarà patrocinato dall’Amministrazione. Una scelta, quella del Comune, per “sottolineare l’importanza dell’iniziativa e per augurare alla nuova attività di poter raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi che si prefigge – osserva l’assessore al Marketing Paola Magugliani. Come sempre l’Amministrazione è vicina alle aziende e in particolare a quelle che accettano la sfida di avviare la loro attività sul territorio, dimostrando che Busto è una città attrattiva e accogliente per chi vuole fare impresa anche in settori innovativi e insoliti, ma di tendenza, come quello in cui si stanno impegnando i proprietari di Lumapiù. Sono certa inoltre che la sensibilità green che l’azienda dimostra sia un plus vincente”.

Salute, gusto e benessere

La giornata di domenica si concentrerà sulle tre proprietà delle lumache: salute, gusto e benessere. Salute per lo sciroppo di lumaca, da sempre toccasana contro la tosse; gusto con un percorso di degustazione e show cooking alla scoperta del sapore delle lumache; benessere, in quanto la bava di lumaca contiene un collagene efficace contro l’avanzare dell’età. La bava di lumaca infatti contiene sostanze di grande interesse cosmetico, tra cui l’Acido Glicolico, l’Elastina, il Collagene, l’Allantoina, ed alcune preziose quali Vitamine, Proteine e Peptidi. Per questo viene utilizzata nella produzione di cosmetici attivi contro rughe, cicatrici cutanee (bruciature, segni di varicella ecc.), smagliature, macchie della pelle, segni dell’acne, disidratazione ed arrossamenti della pelle. Saranno presenti specialiste in ambito estetico che presenteranno al pubblico i prodotti di cosmetica, ottenuti dalla bava di lumaca prodotta dalle chiocciole dell’allevamento.

Doppio aperitivo e degustazione con Jerry Alotta di Masterchef

Durante la giornata si terranno due momenti simbolici sotto forma di aperitivi, il primo durante la mattinata e il secondo al tramonto. Ad impreziosire la degustazione culinaria sarà presente Jerry Alotta, reduce dalla felice esperienza di Master Chef, con uno Show Cooking in loco.

La giornata sarà allietata dal prestigioso sound di Radio Milano International, sotto la direzione del Dj Paolo Bardelli che intratterrà i partecipanti con sounds attinenti al luogo e al contesto naturale.

“Adottare” una lumaca

Per completare l’offerta di intrattenimento saranno allestiti dei laboratori didattici e stand dedicati, dove sarà possibile intraprendere l’affascinante percorso per “adottare” una lumaca. Questo progetto è pensato innanzitutto per i più piccoli, per farli entrare in contatto con l’ambiente naturale urbano. Obiettivi del progetto di adozione, imparare a rispettare la natura, con l’osservazione libera e verbalizzazione individuale dell’animale, osservazione guidata con domande stimolo sulle caratteristiche, componenti, ambienti di vita e azioni, fino alla consegna della lumaca adottata.

Il programma della giornata

Ecco il programma di Lumachiamo: alle 11 inaugurazione con il taglio del nastro, alla presenza delle Autorità cittadine; alle 18 aperitivo al tramonto con Radio Milano International, Special guest Jerry Alotta show cooking direttamente da Master Chef; dalle 11.30 alle 20 durante tutta la giornata saranno presenti applicazioni di bellezza, laboratori didattici, corner espositivi e animazione.

L’azienda Lumapiù rimarrà aperta tutti i giorni, a disposizione dei clienti, dove sarà possibile acquistare i prodotti attraverso lo shop aziendale e lo spazio web dedicato sul sito internet, inoltre lo spazio verde in via Canale verrà utilizzato come un oasi di svago e relax durante tutta la stagione estiva.

Gusto raffinato, benessere avvolgente sono il mix ideale per la salute personale intesa in tutte le sue forme, ecco i principali motivi che fanno della giornata in oggetto un evento da non lascarsi scappare, per chi voglia trascorrere in famiglia una giornata nel verde e all’insegna del divertimento educativo.

