Giornata per i diritti delle persone con disabilità: il Comune di Castano Primo e l’Associazione Italiana Lotta Abusi organizzano incontri con le scuole cittadine.

Giornata per i diritti dei disabili: “Uguali…. a chi?”

“Uguali… a chi?”, questo il titolo degli incontri pensati da Amministrazione comunale di Castano e Aila per la Giornata internazionale per i diritti delle persone disabili. I due incontri, che si terranno nelle scuole di via Giolitti e via Acerbi, vedrano la presenza di membri di Aila e dei docenti dell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Castano Primo. A partecipare ai due eventi anche gli studenti del Consiglio comunale dei ragazzi.

Il primo incontro

La prima data è per martedì 4 dicembre dalle 9 alle 11 nell’aula polifunzionale di via Giolitti. All’evento parteciperanno gli studenti di 3°, 4° e 5° elementare. A moderare l’incontro sarà la docente Vanda Garegnani.

L’evento in via Acerbi

Il giorno dopo, mercoledì 5 dicembre, invece, sarà la volta delle 3°, 4° e 5° di via Acerbi. L’incontro si terrà in Aula Magna e sarà moderato dall’insegnante Carla Balzamonti.

