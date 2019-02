Il 10 febbraio si ricordano le vittime delle Foibe nel Giorno del ricordo.

Ieri, domenica 10 febbraio 2019, nella piazza Santuario di Saronno, si è tenuta la cerimonia di commemorazione davanti al monumento in ricordo delle Foibe. Uniti al vicesindaco Pier Angela Vanzulli anche numerosi esponenti della Lega Nord di Saronno.

LEGGI ANCHE: Saronno rende omaggio ai Martiri delle foibe

Claudio Sala, Segretario della Lega Nord Lombarda e membro della Commissione Consiliare per la Sicurezza, sostiene:

“Tutte le violenze vanno condannate senza se e senza ma, e come oggi ha ricordato il nostro Segretario Federale Matteo Salvini, non esistono martiri di serie A e martiri di serie B. La sezione cittadina del carroccio non vuole dimenticare. Tutta l’umanità non può e non deve dimenticare, perché è giusto che le tragedie del passato – tutte – siano degnamente commemorate. Oggi Saronno era presente e ha dato il proprio contributo per mantenere vivo il ricordo di quella immane tragedia”.