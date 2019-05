Giovani animatori di Magenta: due incontri di formazione all’oratorio dei Padri Somaschi.

Giovani animatori di Magenta

In previsione dell’avvio delle attività estive presso gli oratori feriali di Magenta è stata promossa a realizzazione di un’ iniziativa formativa per i giovani animatori. Promotori dell’evento l’Assessorato al Welfare del Comune di Magenta, in collaborazione con l’ASST Ovest Milanese – Area Materno Infantile e la Comunità Pastorale di Magenta. Lo scopo di fornire loro le prime nozioni teorico -pratiche di primo intervento.

I momenti formativi, coordinati dalla Dott.ssa Luciana Parola, Direttore del U.O. Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “G. Fornaroli” di Magenta, saranno tenuti dalla Dott.ssa Marta Bellini e dalla Coordinatrice del Modulo Funzionale Pediatria, Sig.ra Lucia Ferrario.

I corsi

La formazione prevede due brevi incontri per affrontare il tema della “chiamata corretta al 112” in caso di necessità, e garantire sicurezza in attesa del soccorso. Gli incontri si terranno lunedì 13 e lunedì 20 maggio alle 20.30 all’Oratorio dei Padri Somaschi in Via G. Casati, 64 a Magenta. Seguirà un corso dedicato ad un gruppo più ristretto per fornire le prime indicazioni di soccorso in caso di imprevisti quali ferite, fratture, colpo di sole e di calore, ustioni, manovre di disostruzione delle prime vie aeree in età pediatrica.