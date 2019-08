Giovanni Trapattoni bisnonno posta la foto su twitter.

Giovanni Trapattoni bisnonno su Twitter a 80 anni

Trapattoni, ex calciatore e allenatore, in questi giorni è diventata bisnonno. A dare la notizia è stato proprio lui tramite Twitter. Trapattoni ha infatti postato una foto con in braccio Davide, il nuovo arrivato.

Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!!

Benvenuto Davide❤️ pic.twitter.com/U1hucWqnnk — Giovanni Trapattoni (@giovanni_iltrap) 29 luglio 2019

Chi è Trapattoni

Trapattoni, classe ’39, è un ex calciatore del Milan, dove ha giocato per 14 stagioni. Conosciuto come l’allenatore italiano più vittorioso a livello di club è anche uno dei più titolati al mondo. Ha allenato anche gli Azzurri dal 2000 al 2004 per poi diventare CT della nazionale irlandese dal 2008 al 2013.