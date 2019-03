Giovedì come annunciato è previsto un nuovo peggioramento del tempo. Dopo la breve pioggia di ieri, oggi e domani la situazione meteo garantisce sole e temperature piacevoli, specie nelle ore più calde della giornata. Giovedì invece una veloce perturbazione colpirà il Nord Italia. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Previsioni meteo: Giovedì nuova perturbazione

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara “Sono previste piogge in pianura e nevicate sulle Alpi in genere oltre i 1300-1600m, ma a tratti più in basso durante i fenomeni più intensi. Sarà colpito soprattutto il Nordovest, dove le prime precipitazioni si affacceranno nella serata di mercoledì. Piogge anche sul Triveneto ma soprattutto a ridosso dei rilievi, mentre gran parte del Centrosud rimarrà a secco, salvo qualche pioggia sparsa lungo le regioni tirreniche, in primis alta Toscana. Tra venerdì e il weekend avremo un tempo estremamente variabile, tra sole e banchi nuvolosi sparsi, con ben poche precipitazioni, al più occasionali sulle regioni tirreniche e sulle Alpi soprattutto di confine.”

Temperature ancora sopra la media

Non farà freddo, anzi le temperature si manterranno superiori alle medie in particolare al Centrosud, dove sono infatti attese massime fino a 18-20°C, ma con picchi locali anche di oltre 23-24°C lungo le regioni adriatiche e in Sicilia. Più freddo sui settori a Nord del Po e in particolare sulle Alpi, per effetto della copertura e delle precipitazioni, ma nulla di eclatante.

La tendenza per la prossima settimana

Un cambiamento più significativo – spiega Ferrara – si potrebbe avere nella prossima settimana, quando correnti artiche si affacceranno su gran parte dell’Europa centro-settentrionale, raggiungendo molto probabilmente anche l’Italia, sebbene in parte attenuate. “In questa fase si potrebbe aprire una fase decisamente instabile con venti da Nord, deciso calo delle temperature e rovesci di neve anche a quote medio-basse al Centrosud. Appena oltralpe le temperature torneranno anche sotto le medie del periodo, con locali nevicate a quote basse” – concludono da 3bmeteo.com.