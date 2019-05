Giro d’Italia: in occasione dell’arrivo a Como della 15esima tappa – domenica 26 maggio 2019 -, Trenord propone un biglietto speciale.

Giro d’Italia: il biglietto di Trenord

Domenica 26 maggio Como si tinge di rosa per l’arrivo in città della 15a tappa del Giro più famoso d’Italia. Per l’occasione, Trenord propone un biglietto speciale andta e ritorno a 13 euro per arrivare in treno a Como da tutta la Lombardia.

Centosettantanove corse disponibili

Saranno 179 le corse a disposizione dei viaggiatori, appassionati di ciclismo, che potranno così raggiungere il capoluogo lariano nel giorno della manifestazione per poi tornare comodamente a casa senza pensare allo stress di ingorghi automobilistici e ai problemi di parcheggio. In particolare, verranno potenziate le composizioni che servono la stazione di Como Lago.

“Formato famiglia”

Con Trenord Day Pass l’azienda ferroviaria propone un biglietto “formato famiglia”: il ticket speciale consente ai ragazzi con meno di 14 anni, accompagnati dal titolare del biglietto, di viaggiare gratis. Il biglietto speciale – valido solo domenica 26 maggio – non è utilizzabile sulle linee transfrontaliere e sul Malpensa Express. Dalle stazioni di Como Lago – origine e destinazione dei treni con itinerario Milano Cadorna-Saronno-Como – e di Como San Giovanni – raggiunta dalla linea S11 Milano-Monza-Como-Chiasso e dal collegamento transfrontaliero Malpensa-Varese-Mendrisio-Como – sarà possibile raggiungere in pochi minuti a piedi le vie da cui transiteranno i partecipanti al Giro.

