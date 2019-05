Giuseppe Guzzetti è tornato a Turate proprio in questi minuti di domenica 26 maggio 2019 per la Festa del cortile.

Giuseppe Guzzetti e la Festa del cortile

E’ arrivato a Turate intorno alle 15.30 di domenica 26 maggio 2019 Guzzetti, storico presidente della Fondazione Cariplo. Lui, originario proprio del paese, sta prendendo parte alla Festa del cortile: si tratta di un evento organizzato dal Comune nel cortile storico della Cascina Piatti.

La sua infanzia

Ed è esattamente nella Cascina Piatti che lo storico presidente della Fondazione Cariplo è nato nel 1934 e ha trascorso la sua infanzia. Per l’occasione ha raccontato anche alcuni aneddoti della sua giovinezza e della vita nella corte. “Allora – ha raccontato come si può ascoltare le video – si viveva in stalla: uomini, donne e noi ragazzi”.

