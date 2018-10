Taglio del nastro mercoledì 3 ottobre per la mostra “Gli accenditori Saffa dal 1932 al 1981″ in casa Giacobbe. Presenti, oltre al promotore Antonio Galliti, anche il presidente Pro loco Pietro Pierrettori, la Piarda e il sindaco Chiara Calati.

Saffa protagonista

Saffa sotto i riflettori e non per i suoi storici fiammiferi, bensì per quegli accendini che, pochi lo sanno, facevano concorrenza alle grandi aziende internazionali. Curatore della mostra, Antonio Galliti, mitico caporeparto accenditori, cultore, collezionista e impareggiabile guida attraverso la storia di questi piccoli gioielli tecnologici realizzati dalle mani di uomini e donne del Magentino.

Da non perdere

La mostra è a cura della società storica “La Piarda” di Boffalora Ticino e della Pro Loco Magenta. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 7 ottobre. Sul numero di Settegiorni in edicola domani, un vero viaggio nella mostra e nella storia del suo curatore.

