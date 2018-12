Gli ordinano 60 pizze ma non si presentano, lui le porta ai senzatetto. E’ successo al gessatese Roberto Smenghi che dopo una grossa prenotazione andata buca ha donato del cibo a chi ne aveva bisogno.

La fregatura delle pizze diventa una buona azione

Aveva ricevuto una prenotazione per sessanta coperti nel suo locale, l’Alpha Game di via Bergamo a Gessate. Peccato però che quando tutto era pronto per accogliere gli ospiti, i camerieri erano in sala e i pizzaioli davanti al forno pronti per cuocere le pizze, nessuno si sia presentato.

A Milano tra i senzatetto

Quando si è reso conto che la prenotazione era solo una bufala, Smenghi non si è perso d’animo: ha deciso di cuocere ugualmente le sessanta pizze che erano state preparate e, d’accordo con i volontari della Croce Rossa le ha portate a Milano e le ha distribuite ai senzatetto.

In questo modo il titolare e i suoi collaboratori sono riusciti a trasformare una brutta esperienza in un bel gesto di solidarietà. In rete, infatti, in tanti hanno apprezzato la scelta del titolare che poi ha commentato: “Non mi aspettavo tutto questo affetto”.

