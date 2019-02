Gli studenti dell’istituto Maggiolini di Parabiago saranno tra gli intervistati in un programma che andrà in onda, nel corso del 2019, su Rai Storia.

Studenti protagonisti: l’iniziativa

L’istituto Maggiolini di Parabiago è stata una delle quattro scuole selezionate in tutta Italia per partecipare alle interviste svolte dalla giornalista della Rai, Chiara Rapaccini. Un vero onore per l’istituto di via Spagliardi, per la dirigenza e per gli stessi ragazzi. “La troupe televisiva – ci racconta il rappresentante Andrea Roversi – è venuta a scuola nella mattinata di venerdì 22 febbraio. Sono stati selezionati 9 ragazzi (i cui nomi verranno pubblicati sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola da domani, venerdì 1 marzo 2019), di età differenti, e gli sono state poste domande relative al loro tempo libero, sul loro rapporto coi social, sogni, aspirazioni, luoghi di ritrovo e la vita in periferia”. Il progetto prevede la realizzazione di una puntata dedicata a storie di vita, desideri e sentimenti degli adolescenti di oggi.

“Esperienza molto positiva”

Soddisfatta la dirigente scolastica Daniela Lazzati ed emozionati gli studenti, che ormai a interviste realizzate, ci rivelano: “E’ stato un dialogo informale, diretto, in cui ci siamo trovati davvero a nostro agio – continua Roversi – Siamo stati divisi in due gruppi. Uno ha registrato le interviste nella zona esterna, e l’altro all’interno della scuola. E’ stata un’esperienza davvero interessante anche perché abbiamo potuto capire e vedere da vicino cosa ci sta dietro, almeno in parte a una trasmissione televisiva”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE.