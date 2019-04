Godiamoci il sole di oggi: da domani peggiora e da mercoledì, sarà necessario tenere ombrello a portata di mano. Si perchè dopo un weekend piovoso, il bel tempo di oggi sarà solo una parentesi.

Previsioni meteo, torna la pioggia

Secondo Meteo Val San Martino “Scivola lentamente verso il settore balcanico l’area di bassa pressione responsabile del peggioramento di ieri, garantendoci un paio di giorni di tregua, mentre l’instabilità tornerà di nuovo in azione nella seconda parte della settimana, diciamo da mercoledì”.

Ecco la situazione dei prossimi giorni

Ecco le previsioni giorno per giorno per Arpa Lombardia.

Domani, martedì

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi di nordest. Altrove sereno o poco nuvoloso al mattino, al pomeriggio più variabile.

Precipitazioni: dalla notte e fino a sera deboli precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi e alta pianura centrorientali. Al pomeriggio possibili isolati piovaschi anche altrove, ma meno persistenti e probabili. Neve oltre 1600 metri.

Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra 5 e 8 °C, massime tra 16 e 18 °C.

Zero termico: attorno a 2000 metri.

Venti: ovunque deboli di direzione variabile; al pomeriggio temporanei rinforzi da sud sul Pavese, da nord sul Garda.

Mercoledì

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso in pianura, da nuvoloso a molto nuvoloso sui rilievi; copertura in aumento dal pomeriggio ed in serata.

Precipitazioni: dalla notte piovaschi o rovesci isolati possibili ovunque, più probabili dalle ore centrali sui primi rilievi e la fascia pedemontana, in particolare sui settori orientali. Più diffusi e localmente temporaleschi dal pomeriggio ed in serata. Neve oltre 1600 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 16 °C.

Zero termico: attorno a 2000 metri.

Venti: in montagna deboli da nord, in parziale rinforzo nel corso della giornata; in pianura deboli di direzione variabile, al pomeriggio da est ed in locale rinforzo.

Giovedì

Stato del cielo: ovunque molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o molto deboli sparse possibili ovunque, più persistenti nella giornata e significative sulle prime Prealpi e alta pianura. Neve oltre 1600 metri, con quota neve in leggero calo in serata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve o moderato calo.

Zero termico: attorno a 2000 metri, in abbassamento in serata.

Venti: da deboli a moderati; in pianura orientali, in montagna settentrionali.