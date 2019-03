E’ primavera: scatta l’ora del cambio gomme. Da quelle invernali, più «dure» e scolpite, si deve passare alle gomme estive. Ormai gli automobilisti lo sanno: due volte l’anno lo Stato obbliga tutti a dotarsi di pneumatici adatti alla stagione in corso. In novembre quindi via alla dotazione invernale, ad aprile pit-stop per quella estiva (o considerata «normale» dai più). Per la verità, gli pneumatici estivi possono ritenersi validi anche durante l’inverno purché nel baule ci siano le catene da neve.

Multa da 420 euro

Per chi invece tiene le gomme invernali anche nei mesi estivi è prevista una multa di 420 euro e l’obbligo di collaudo (visita con prova presso la sede più vicina della Motorizzazione Civile).

Come ogni anno quindi, oltre alle classiche spese di bollo e assicurazione, gli automobilisti hanno l’obbligo di spendere altri soldi per potersi ritenere in regola. Diventa infatti così importante adeguare il proprio veicolo all’innalzamento delle temperature per non pregiudicare la tenuta di strada. E soprattutto l’usura degli pneumatici invernali che quando fa caldo si consumano molto velocemente. Tranne, in questo caso, per chi ha attrezzato la propria auto con un set di gomme «quattro stagioni». Si tratta della classica via-di-mezzo, in grado di poter garantire una buona autonomia per tutto l’anno senza andare contro il codice stradale.

La circolare ministeriale

L’ultima circolare ministeriale prevede l’entrata in vigore a partire dal 15 aprile. Da questa data, gli automobilisti hanno un mese di tempo per ripristinare la dotazione estiva del veicolo, fino al termine ultimo fissato per il 15 maggio. Quindi teoricamente fino al 14 maggio anche chi monta le gomme invernali è ancora in regola (ma come detto il rischio è di doverle buttare via perché col caldo si smangiano). Esiste comunque un’eccezione per quanto riguarda l’obbligo di installare le gomme estive.

L’unica eccezione

L’esenzione, in questo caso, è applicabile unicamente nel caso il codice di velocità (la velocità massima alla quale un pneumatico può viaggiare) delle gomme montate sia uguale o superiore a quello indicato sul libretto del veicolo alla voce «Pneumatici». Rimane consigliabile, in ogni caso, procedere sempre tempestivamente alla sostituzione. O, eventualmente, dotarsi di un set di gomme «quattro stagioni» valido tutto l’anno.