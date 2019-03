Gran Carnevale corbettese: vince La Favorita… con emozione. Il carro allestito dai genitori e bimbi della scuola primaria, tratto dal film “Inside out”, ha conquistato davvero tutti, meritando il primo premio nella sfilata 2019 organizzata dal Corpo filarmonico Donizetti.

Grande partecipazione

Una grande festa quella di sabato 9 marzo, un Carnevale in grande stile e molto partecipato, complice la giornata primaverile. Oltre alla banda (Bassotti), che ha fatto da colonna sonora alla sfilata, in pista La Favorita (In& out), il gruppo di Soriano (Mary Poppins), gli Amici del Marsala (Flinstones), il cortile di Elù (Viaggio intorno al mondo) e il rione San Sebastiano (allegri insetti e farfalle), tutti con idee originali e meritevoli.

Gran Carnevale corbettese: vince La Favorita… con emozione

Davvero un’impresa per al giuria scegliere il vincitore, ma le emozioni dei bimbi de La Favorita (numerosissimi) hanno strappato il primo premio. Grande soddisfazione per Carlo Meda, al suo 25esimo Carnevale da presidente della banda, che ne ha organizzati ben 43. In piazza primo maggio impegnate varie associazioni: Rione Malpaga, Prociv, Città dei bambini. L’Amministrazione presente col sindaco Marco Ballarini, il vice Linda Giovannini e gli assessori Gubert e Lavazza.

Premi speciali

Al di là del risultato ha trionfato la voglia di stare assieme, divertendosi, oltre all’impegno profuso per allestire carro e costumi. Un po’ il messaggio lanciato dalle tante emoticon impersonate dai piccoli figuranti della scuola e dai loro genitori. premio speciale alle famiglie De Cillis e Pianta per i costumi speciali: pop corn i gemellini De Cillis, mucche la famiglia Pianta. Venerdì in edicola le foto di tutti i gruppi in gara.