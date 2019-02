Gran finale per il gemellaggio in note. Più di 60 ragazzi del Liceo musicale “Quasimodo” di Magenta e del Liceo musicale “Poerio” di Foggia si sono esibiti in concerto al Cinemateatro Nuovo di Magenta, a conclusione di un progetto biennale di scambio musicale e culturale ideato ed organizzato dal prof. Fabrizio Ricciardi, titolare della cattedra di clarinetto e docente di musica di insieme al liceo “Quasimodo”.

Gran finale per il gemellaggio in note

Le famiglie degli studenti coinvolti (a loro volta ospiti degli studenti foggiani lo scorso anno) hanno accolto gli studenti del Liceo “Poerio” per cinque giorni ricchi di attività musicali, culturali, uscite sul territorio magentino e milanese. Il concerto finale che proponeva un ricco programma con musiche di Morricone, Einaudi, Copland, Zimmer ha visto l’avvicendarsi sul palco delle due orchestre del Liceo “Poerio” e “Quasimodo”, dirette rispettivamente dai Maestri Giuseppe Lentini e Fabrizio Ricciardi. A conclusione del concerto, le due orchestre si sono unite per presentare al pubblico tre brani preparati durante le prove svoltesi presso la

Banda Civica di Magenta che ha messo a disposizione la propria sala.

Progetto apprezzato

Il progetto di scambio, molto apprezzato dagli studenti e dalle famiglie coinvolte, arricchisce l’offerta del Liceo musicale “Quasimodo” di Magenta, nato solo 4 anni fa ma che ha già preso parte con successo a concorsi nazionali e internazionali, presenziato alle più importanti iniziative cittadine, collaborato con associazioni musicali e culturali e si è esibito plurime volte al Teatro Lirico.