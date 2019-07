Gran Premio Città di Saronno domenica 7 luglio.

Gran Premio Città di Saronno: un successo

Domenica 7 luglio si è tenuto il Gran Premio Città di Saronno organizzato dal Pedale Saronnese con il supporto dell’Amministrazione Comunale. Circa 200 atleti delle categorie ‘giovanissimi’ (G1-G6), tante famiglie accorse a vedere i loro ragazzi e molti saronnesi appassionati che si sono distribuiti ai bordi delle strade riempiendo le vie della città. Un vero successo.

Le parole del Presidente del Pedale Saronnese, Emilio Filippini

“È stata una bellissima giornata di sport”, ha detto il Presidente del Pedale Saronnese, Emilio Filippini. “Sono davvero molto contento per come si è svolta la gara: è stato tutto perfetto. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. Il Sindaco Alessandro Fagioli e tutta l’Amministrazione, la Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine, i volontari e i miei collaboratori”. Quella di domenica è stata una doppia festa; non solo la gara ciclistica ma, come ricordato da Filippini “si è festeggiato anche il cinquantesimo anniversario del Pedale Saronnese. Una giornata bella ed emozionante”.

Soddisfazione espressa anche dal Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli.