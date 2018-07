Venerdì 13 all’Iis Einaudi di Magenta si è svolta la terza edizione della festa di fine anno, in cui, sotto la regia della dirigente Maria Grazia Pisoni, sono stati consegnati i diplomi 2018. Continuando con la tradizione dell’istituto, sono stati assegnati riconoscimenti agli allievi risultati ‘i migliori’ nei vari corsi in cui si articola l’offerta formativa dell’Istituto Einaudi. Sul numero di Settegiorni in edicola venerdì 20 luglio, troverete i nomi dei premiati e qualche curiosità.

Einaudi: consegnati i ‘luigini d’oro’

A premiare con il “Luigino d’oro” personalità e docenti dell’istituto. In apertura delle cerimonie il Sindaco Chiara Calati, insieme all’assessore alle politiche giovanili Luca Aloi hanno provveduto all’inaugurazione della mostra “Tribute to Frida Kalho”, ideata dagli allievi del Liceo artistico sotto la guida del prof. Giovinazzo; mostra che, insieme all’esposizione dei lavori svolti dagli allievi nel corso dell’anno, sarà poi visitabile dal pubblico fino a settembre.

Presente il sindaco

Dopo l’inaugurazione ed il saluto, alle autorità ed ai partecipanti, del Dirigente scolastico prof. Maria Grazia Pisoni , il Sindaco Chiara Calati si è complimentata coi ragazzi esplicitando simpaticamente la sintonia con le finalità di manifestazioni come questa. Abbraccio accademico e bacio “d’ordinanza”, nonché stretta di mano e complimenti del Sindaco per ciascun diplomato. Infine …festa: rimosse le sedie ed i tavoli del rinfresco, via alle danze. Ma fino alle 11: come si conviene ad una scuola, che ama l’allegria dei giovani ma -ed anche questo è educazione- nella giusta misura.