Il mese di Aprile della Contrada San Bernardino ha preso ufficialmente il via sabato 6 aprile con l’inaugurazione del SanBernardino Palace.

Grande festa per l’inaugurazione del SanBernardino Palace

Per il secondo anno consecutivo il San Bernardino Palace è tornata nel cortile del Maniero Biancorosso sabato 6 aprile dopo la classica serata, “Festa della Birra” che ha riacceso le griglie e messo in servizio gli instancabili contradaioli di San Bernardino, alle 22 è iniziato lo spettacolo con la Cover Party “TaglioNetto” e il divertimento è andato in crescendo. La “cover trio”, come si fa chiamare questa band nata nel 2006 ha saputo coinvolgere il pubblico con canzoni, rivisitate in una chiave acustica inedita, tutte da cantare e ballare senza lasciare ai presenti un attimo di tregua. I “TaglioNetto”, hanno saputo così creare un’atmosfera delle migliori ottenendo un notevole riscontro tra il pubblico per una grande festa iniziata con slancio. Il weekend biancorosso è poi proseguito anche per tutta la giornata di domenica 7 Aprile in Via Somalia per vivere la Manifestazione San Bernardino in Fiore che per l’occasione ha visto la presenza dei Mercanti dei 7 Laghi.