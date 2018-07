Giro Rosa a Corbetta.

Grande successo per il Giro Rosa a Corbetta

Grande soddisfazione per l’Amministrazione Ballarini e per il commercio, relativamente al Giro Rosa andato in scena domenica 8 luglio. Si parla di un indotto con numeri da capogiro con una macchina organizzativa e di sicurezza ingenti. A vincere sono state la belga Jolien D’Hoore per il team australiano Mitchelton, l’olandese Kirsten Wild per la Wiggle Highs, la statunitense Alexis Ryan per la Canyon // Sram. E ancora le maglie rosa, ciclamino, verde, blu e bianca.