Un ottimo successo la FESTA dello SPORT che sabato 14 Settembre ha visto protagoniste le società sportive presenti sul territorio che hanno riempito le vie in prossimità della Corte del Ciliegio e della chiesa di S. Bernardo.

Grande successo per la Festa dello Sport di Castellanza

La manifestazione, organizzata dalla PRO LOCO di Castellanza e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, ha coinvolto la quasi totalità delle società sportive presenti a Castellanza che con i loro stand hanno così potuto promuovere la loro attività; oltre alle società Castellanzesi hanno aderito anche la società di Scherma di Legnano e la società arbitri di calcio di Busto Arsizio. I cittadini, ed in particolare i più giovani, hanno potuto così conoscere l’offerta sportiva della città che oltre agli sport più noti come CALCIO, BASKET e PALLAVOLO, hanno potuto conoscere anche sport meno praticati quali il JUDO, il KARATE, il TENNIS, la RITMICA, il TENNIS TAVOLO, il TCHOUCKBALL, la SCHERMA, la PESISTICA ed il CICLISMO con lo scopo di favorire la pratica dello sport che svolge un ruolo importante nella formazione e nella crescita dei ragazzi e mantiene invece in esercizio chi ragazzo non lo è più. La manifestazione ben riuscita è il frutto della fattiva collaborazione tra la PRO LOCO, le società sportive ed i commercianti della zona che hanno mantenuto aperti i loro negozi fino a tarda sera animando cosi tutta la giornata ben inserita nella festa patronale di S. Bernardo.