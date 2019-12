Grave guasto: linee ferroviarie bloccate. Vigilia di disagi per i pendolari. Sono ben 10, al momento le linee in tilt e tra queste la Lecco-Molteno-Monza-Milano, Lecco-Carnate-Milano. Trenord infatti fa sapere si stanno verificando “Possibili ritardi fino a circa 60 minuti, limitazioni e cancellazioni a causa di un guasto alla linea elettrica, di competenza RFI, che regolano la circolazione ferroviaria, nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI . I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea”.

Al momento sulla Lecco-Carnate-Milano,Il treno 10825 (LECCO 06:06 – MILANO P. GARIBALDI 07:08) oggi termina il viaggio nella stazione di MILANO GRECO PIRELLI e treno corrispondente 10828 (MILANO P. GARIBALDI 07:22 – LECCO 08:24) oggi parte dalla stazione di MILANO GRECO PIRELLI. Cancellazioni sulla linea del Besanino il treno 5121 (MILANO P. GARIBALDI 05:47 – LECCO 07:46) oggi non è stato effettuato.

Tutte le tratte coinvolte

Ma come detto la problematica riguarda diverse linee: possibili ritardi di un’ora anche sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Domodossola – Gallarate – Milano, Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano, – Luino – Gallarate – Milano, Chiasso – Como – Seregno – Milano, Bergamo-Carnate-Milano, Malpensa-Milano Centrale e Milano Rogoredo-Milano Bovisa.

