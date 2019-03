«Negra di m….». Insulto razzista contro una giocatrice 17enne di colore che milita nella squadra di basket femminile «Team 86» di Villasanta. Incredibile e al tempo stesso sconcertante quello che è accaduto domenica pomeriggio, 17 marzo 2019, sul parquet di Legnano che ha ospitato la partita valida per il campionato di Serie B tra i padroni di casa del «Basket Canegrate» e il «Team86 Villasanta».

Il grave insulto razzista è avvenuto al termine della partita quando una giocatrice del «Basket Canegrate» si è avvicinata alla sua avversaria del team villasantese e l’ha apostrofata dicendole «Negra di m….».

Un insulto grave e gratuito che è avvenuto, dicevamo, al termine di una partita vinta dal «Team 86» per 61 a 34. Ma in questo caso il risultato non conta e non c’è nulla da festeggiare perché c’è un unico sconfitto: lo sport.

“Ci sono cose che non dovrebbero essere ascoltate, ci sono cose non dovrebbero essere pronunciate, ci sono cose che non dovrebbero esistere. Ogni domenica si entra nei palazzetti tutti accomunati dalla stessa passione, dalla stessa voglia di giocare e di assistere allo sport “più bello del mondo”. Le parole ascoltate stasera rivolte alla nostra giocatrice non sono ammissibili. L’unica diversità che si è vista in campo non era nel colore della pelle, ma nell’educazione, nell’intelligenza e nella capacità di condividere l’amore per lo sport. Non esistono giustificazioni per le parole pronunciate e questo gesto non può passare inosservato. Certe cose non devono esistere”.