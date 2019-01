Grembiule obbligatorio a scuola: il ministro Salvini lo vorrebbe rendere obbligatorio, ma non tutti sono d’accordo. Settegiorni ha sondato il pensiero di dirigenti, insegnanti, psicologi e politici locali.

Grembiule oblligatorio, sì o no

Un commento favorevole

Il dirigente scolastico dell’Ics Fontana, Davide Basano, commenta: “Sono favorevole all’uso di un dress code e, perché no, di un abbigliamento specifico per la giornata a scuola, nel rispetto però delle possibilità di scelta di ogni istituto autonomo. Vedo ragioni di praticità ma soprattutto di principio: oggi più che mai occorre rafforzare nei giovani la consapevolezza dei diritti di cui beneficiano e dei ruoli che rivestono; e lo status di studente, secondo me, merita di essere “esibito” con orgoglio! Inoltre, un grembiule o una felpa personalizzate -fatto da non sottovalutare- favoriscono il senso di appartenenza alla propria scuola con numerosi risvolti positivi”.