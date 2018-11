Ombrello sì, e magari anche stivaloni e impermeabile, ma per ora niente cappotti pesanti. Oggi, lunedì, la settimana in lombardia inizia sotto l’acqua ma con temperature accettabili. E secondo il Centro Meteo Lombardo nel corso dei prossimi giorni situazione sarà sostanzialmente invariata, con tempo generalmente grigio e instabile sulla nostra regione, in un contesto di temperature relativamente miti e ben al di sopra della media del periodo (nell’immagine, l’evoluzione delle precipitazioni in tempo reale).

La situazione di oggi

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse nella notte e fino al mattino, poi tendenti a divenire sparse ed intermittenti in giornata e maggiormente probabili tra Alpi, Prealpi e alta Pianura; tendenza ad attenuazione in serata. possibili localmente anche sotto forma di rovescio. Neve oltre 2000/2300 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime attorno a 14°C massime attorno a 17 °C

Zero termico: 2600 metri.

Venti: in pianura moderati da est con qualche rinforzo fino a forte, in montagna moderati o forti da sudest.

Le previsioni meteo di domani

Stato del cielo: da nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: deboli o al più moderate possibili durante tutta la giornata seppur discontinue, in intensificazione in serata a partire da ovest. Neve oltre i 2000 metri.

Temperature: stazionarie.

Zero termico: 2500 metri.

Venti: in pianura moderati da est, in montagna forti da sudest.

La tendenza

MERCOLEDì: molto nuvoloso con precipitazioni diffuse. Temperature stazionarie. Venti deboli o moderati da est sulla Pianura. GIOVEDì nuvoloso con residue precipitazioni. Temperature massime in lieve aumento.