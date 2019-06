Proseguono le iniziative per facilitare la ricerca di un’occupazione con i Gruppi di orientamento

Gruppi di Orientamento al Lavoro: destinatari sono gli over 30

Nel corso di quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso ha rinnovato la sua collaborazione con le realtà locali che operano in ambito formativo e di ricerca e selezione del personale. Dopo la positiva esperienza della “Fiera del Lavoro”, realizzata in collaborazione con Adecco lo scorso 29 maggio all’Annunciata, Randstad e il Comune di Abbiategrasso promuovono il progetto GOAL, Gruppi di Orientamento al Lavoro: tre giornate dedicate all’orientamento e alla conoscenza degli strumenti più efficaci per una ricerca attiva di una nuova occupazione.

Le date

Il corso, gratuito e a frequenza obbligatoria per tutte le 3 giornate, è rivolto a inoccupati e disoccupati con più di 30 anni, e avrà il seguente programma:

martedì 18 giugno 2019

Orientamento di trasferibilità (conoscere gli strumenti e le tecniche di ricerca attiva del lavoro)

mercoledì 19 giugno 2019

Diritti e doveri dei lavoratori

giovedì 20 giugno 2019

Autoimprenditorialità

Gli incontri si terranno tutti dalle 9 alle 13 in piazza Castello 9, ad Abbiategrasso. Per informazioni scrivere a goal@randstad.it