Gso San Luigi: al via le preiscrizioni a Pogliano

Partono per il Gso San Luigi le preiscrizioni in riferimento all’annualità sportiva 2019-2020.

Si tratterà, come preannunciato anche nel contesto dell’Open Day (ndr giornata del 16 giugno), di un anno ricco di novità e sorprese. Il progetto in allestimento, per i lavori in corso del Gruppo Sportivo Oratorio, riguarda riforme e tradizione. Richiede idee, non solo uomini, da mettere in campo, impegno e buona volontà reciproche. E’ qui che si racchiudono ed é in questo modo che si svelano i tratti distintivi della storia della sportività: al San Luigi di Pogliano. E’ il caso di dire un gioco di squadra.

La segreteria rimarrà aperta. Di seguito la calendarizzazione. Per il settore calcio – bambini nati dal 2004 fino al 2015 – e per qualsiasi altra informazione l’invito é quello di rivolgersi in sede: plesso oratoriano di via Monsignor Paleari. Nei seguenti giorni ed orari: lunedì 24 giugno dalle 18 alle 19. Stessa fascia oraria per le giornate di giovedì 27 giugno e lunedì 4 luglio.

Per ulteriori dettagli contattare il: 348 9120221 (Presidente Marco Lazzaroni).

Dopo il mese di Maggio all’insegna di prove e sportività giugno si chiude con l’apertura, e l’accoglienza. Il Responsabile, Tecnici, dirigenti, allenatori, giovani atleti aspettano tutti coloro che desiderano mettersi in gioco. E vivere una nuova avventura.

