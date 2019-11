Guasti a treni, in stazione e ai passaggi livello: ennesimo lunedì nero per i pendolari.

Ancora guasti

Sulla Lecco-Molteno-Monza-Milano Trenord segnala infatti possibili ritardi fino a circa 15 minuti e variazioni a causa di un guasto temporaneo agli impianti, che regolano la circolazione ferroviaria a MOLTENO e MILANO PORTA GARIBALDI su cui sono intervenuti i tecnici di RFI. Al momento Il treno 5121 (MILANO P. GARIBALDI 05:47 – LECCO 07:46) è partito e viaggia con 32 minuti di ritardo per un guasto all’infrastruttura ferroviaria Termina il viaggio a MONZA mentre il treno 5123 (MONZA 06:37 – LECCO 08:05) viaggia con 13 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

Sulla Lecco – Molteno – Como

Situazione analoga sulla tratta che collega Lecco a Como. Qui il treno 5200 (LECCO 06:18 – COMO S.GIOVANNI 07:27) viaggia con 13 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. mentre il treno 5201 (COMO S.GIOVANNI 06:27 – LECCO 07:32) è partito con 27 minuti di ritardo perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

Lecco-Bergamo-Brescia

Passaggi a livello che non funzionano e treno cancellati per problematiche alle carrozze rendono la mattinata dei viaggiatori della Lecco-Bergamo-Brescia un incubo. Al momento il treno 4906 (BRESCIA 06:17 – BERGAMO 07:16) viaggia con 13 minuti di ritardo a causa di un guasto ad un passaggio a livello, che ha rallentato la circolazione lungo la linea. Il treno 4903 (BERGAMO 06:25 – BRESCIA 07:21) viaggia con 12 minuti di ritardo a causa di un guasto ad un passaggio a livello, che ha rallentato la circolazione lungo la linea. Mentre il 5032 (BERGAMO 07:00 – LECCO 07:40) e il treno corrispondente 5035 (LECCO 08:12 – BERGAMO 08:52) oggi non saranno effettuati per un guasto al treno non risolvibile in tempi brevi.