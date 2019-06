Per alcuni sta diventando una vera e propria ossessione, un gioco virtuale che sta scatendando un vero e proprio consenso di massa da nord a sud del paese. Stiamo parlando di GuerraBot 2020, la pagina facebook che va per la maggiore e che ipotizza una sorta di guerra civile tra le province italiane.

GuerraBot 2020: il risiko virale di Facebook

Sabato 8 giugno 2019, la Lecco ha conquistato la provincia di Milano…

Le 10 migliori province per numero di territori ad ora

Ecco le 10 migliori province per numero di territori a mezzogiorno di oggi, lunedì 10 giugno:

Teramo: 10

La Spezia: 8

Viterbo: 8

Salerno: 6

Trapani: 6

Aosta: 6

Bari: 5

Oristano: 4

Lecco: 4

Imperia: 4

Ma come funziona il gioco?

Non ci sono giocatori reali che muovono le pedine, tutto è coordinato da un cervello elettronico… In pratica ogni 60 minuti, il bot seleziona in modo automatico una delle province a disposizione, calcola la posizione del suo territorio di appartenenza e le fa attaccare la provincia più vicina. La provincia di partenza, dopo aver integrato la provincia sconfitta e aver aumentato così le sue dimensioni, diventa più “aggressiva” per il territorio successivo, e guadagna più possibilità di attaccare nei turni successivi. 5 minuti dopo, il bot riporta sotto tra i commenti la situazione attuale delle conquiste, in modo autonomo.

Ironia e campanilismo nei commenti

Senza dubbio la parte più divertente è quella relativa ai commenti. Battute divertenti e intrise di ironia più o meno campanilistica che stanno tenendo incollati alla rete centinaia di migliaia di italiani. Ecco ad esempio un esilarante post pubblicato , sabato 8 giugno 2019, dopo che la nostra provincia è stata conquistata da Lecco.