Hai fatto un prelievo? Ora puoi ritirare gli esiti in alcune farmacie di Garbagnate e Vanzago.

Ora i referti dei prelievi si possono ritirare in farmacia. Attualmente sono tre le farmacie di Garbagnate e una di Vanzago ad aver aderito all’iniziativa. Il servizio non è a costo zero per l’azienda ma lo è invece per gli utenti che decidono di usufruire del progetto.

“La nostra Regione ha voglia di sperimentare come in questo caso, ha voglia di mettersi in discussione. Con questo esperimento si abbatte la barriera del territorio che significa meno disagi meno tempo e prevenzione maggiore.” Queste le parole di Gallera durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 febbraio.