Oggi è mercoledì 31 ottobre… Per Halloween 2018 disegni da stampare e cose da fare restano in testa alle ricerche sulla Rete. E allora scaricatevi qualche disegno da colorare insieme ai vostri bimbi prima di andare di porta in porta per il classico “dolcetto o scherzetto?”.

Perché si festeggia Halloween?

Il primo novembre era considerata la fine della stagione estiva, il tempo del ritorno delle greggi dai pascoli e il rinnovo delle coltivazioni: i celti nell’antica Gran Bretagna e Irlanda celebravano in questa data la festa di Samhain.

La festa era anche un momento di contemplazione. Per i Celti morire con onore, vivere nella memoria della tribù ed essere ricordati nella grande festa che si sarebbe svolta la vigilia di Samhain era una cosa molto importante: questo era il periodo più magico dell’anno, il giorno che non esisteva. Durante la notte la credenza voleva che si eliminassero le barriere fra i mondi e permettendo alle forze del caos di invadere i reami dell’ordine ed al mondo dei morti di entrare in contatto con quello dei vivi.

Era quindi considerato il tempo in cui le anime dei morti tornavano a far visita le proprie case e le proprie famiglie. E i celti per l’occasione andavano in giro casa per casa a chiedere piccoli doni in forma di cibo e dolciumi per onorare i morti.

Disegni da stampare

Streghette, scheletri, zucche… chi più ne ha, più ne metta. L’importante è esorcizzare la paura.

Cose da fare in Brianza

A Dairago la notte di Halloween si aprirà alle 21 e e si svolgerà nella sala polifunzionale della scuola San Giovanni Bosco.

A Varese la festa degli spiriti e dei mostri si terrà nei beni FAI. Doppio appuntamento al Monastero di Torba e a Villa Della Porta Bozzolo il 30 ottobre e il 1 novembre.

A Cislago invece l’Associazione “A Est dell’Eden” ha organizzato per mercoledì 31 ottobre un pomeriggio di laboratori artistici per bimbi di tutte le età dalle 16.30 alle 19. Dalle 20.30 alle 23 invece sarà allestita una serata di festa con divertente caccia al tesoro e animazione teatrale sulla “Strega BABA YAGA”.

Tradate e Abbiate si preparano a festeggiare Halloween con diverse paurose iniziative. Hanno iniziato sabato ad Abbiate in palestra con un momento di magia e animazione arricchito dal concorso “la zucca più spaventosa” e si continuerà mercoledì per le vie della città con la “caccia al dolcetto” promossa dai commercianti.

Dolcetto o scherzetto si farà anche all’Halloween Party della Contrada Legnarello. Per l’occasione il Maniero di via Dante 21 si trasformerà in un misterioso ‘Castello Fantasma’. Nella vigilia di Ognissanti, arriva la festa con sorprese, giochi e tanto divertimento.

Qualche curiosità: la torta di zucca

L’Enpa di Monza lancia l’allarme: nessuno vuole più adottare i gatti neri. Secondo gli esperti questo è dovuto all’atavica superstizione legata alla specie, ma anche alle nuove tendenze social.

LEGGI: Gatti neri portano sfortuna e non vengono bene nei selfie?

Quale ricetta più indicata per la notte delle streghe se non la torta di zucca, classico ortaggio di Halloween?

LEGGI: Torta di zucca, la ricetta giusta per Halloween